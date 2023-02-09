"الصناعة" توقّع مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للحوسبة السحابية

وتأتي المذكرة في إطار سعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تمكين قطاعي الصناعة والتعدين من خلال الرقمنة، وانطلاقًا من رحلة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة، وذلك من أجل تسهيل الأعمال باستخدام التقنيات الحديثة، والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.