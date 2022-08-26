"إحسان" تطلق خدمة كفالة الأيتام على موقع وتطبيق المنصة

ويمكن الوصول إلى الخدمة عن طريق الدخول إلى المنصة، واختيار المشاريع من ضمن فرص التبرع، ومن ثم النقر على خدمة كفالة الأيتام، واختيار الفرصة المُراد التبرع لها من بين عدة فرص تتميز بتعزيز الشفافية ما بين المتبرع والمستفيد، حيث تمكّن المتبرع من استعراض اسم وعمر ومنطقة المستفيد ومرحلته الدراسية وتكلفة الكفالة الشهرية.