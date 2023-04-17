ولي العهد يلتقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد

حضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والمستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري.