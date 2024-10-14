هواوي تطلق في جيتكس جلوبال 2024 ورقة عمل ممارسات تعزيز الرقمنة والذكاء الاصطناعي تشمل أكثر من 100 دراسة حالة من أكثر من 20 قطاعاً

يذكر أن جناح هواوي في معرض جيتكس جلوبال 2024 يمتد على مساحة تزيد عن 1400 متر مربع، تستعرض فيه سيناريوهات مختلفة لتكامل التكنولوجيا الذكية مع مختلف القطاعات استناداً إلى بنية هواوي المرجعية للتحول الذكي. ويتاح للزوار فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة من ممارسات التحول المبتكرة العالمية. كما تستعرض الشركة في منطقة تسريع التحول الرقمي الصناعي والذكاء الاصطناعي، ممارسات وحلولًا لسيناريوهات محددة في قطاعات مختلفة مثل المرافق العامة، والتمويل، والنقل، والطاقة الكهربائية، والنفط والغاز، والتعدين، والتصنيع، ومزودي خدمات الإنترنت وخدمات المحتوى المرئي، والتعليم، والرعاية الصحية، وتوضح لشركائها أحدث السياسات والأدوات الداعمة المخصصة لهم. وتعرض في منطقة البنية التحتية الرقمية والذكية المبتكرة، منتجاتها الرئيسية ومحفظتها في مجال اتصالات البيانات والشبكات البصرية الكاملة وتخزين البيانات ومقرات العمل الذكية ومراكز البيانات وهواوي كلاود، والتي صممت تلبيةً لاحتياجات العملاء في مراحل مختلفة من التحول الرقمي والذكي.