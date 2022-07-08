"التميمي": خدمة الحجاج امتداد لشرف خدمة الحرمين من ملوك هذه البلاد

وأشار "التميمي" إلى فخره واعتزازه بجهود أبطال الصحة الذين يتسابقون لنيل شرف خدمة الحج والحجاج، ودورهم الكبير في تعزيز الأمن الصحي والحفاظ عليه، متخذين نهج قيادتهم في جعل صحة "الإنسان أولاً داعياً الله عز وجل أن يديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها وعزها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين.