"التميمي": خدمة الحجاج امتداد لشرف خدمة الحرمين من ملوك هذه البلاد

رفع الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح بن عبدالله التميمي، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي "التجمع الأول" أسمى التبريكات للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي الكريم كافة والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.
وعبّر د. "التميمي" في كلمته عن إشادته بالجهود المبذولة من مختلف جهات الدولة وقطاعاتها والعمل عبر منظومة متكاملة لإقامة شعيرة الحج، وخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه بتوفير جميع السبل والإمكانات لتيسير أداء نسكهم؛ عبر خطة صحية تضمن سلامتهم وأمنهم، وذلك تحت توجيه ودعم من قيادة حكيمة رشيدة، تعمل امتداداً لشرف خدمة الحرمين الشريفين من ملوك هذه البلاد، وذلك منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه-.
وأشار "التميمي" إلى فخره واعتزازه بجهود أبطال الصحة الذين يتسابقون لنيل شرف خدمة الحج والحجاج، ودورهم الكبير في تعزيز الأمن الصحي والحفاظ عليه، متخذين نهج قيادتهم في جعل صحة "الإنسان أولاً داعياً الله عز وجل أن يديم على بلادنا الغالية أمنها وأمانها وعزها ورخاءها في ظل القيادة الرشيدة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، ويعيدهم إلى أهليهم سالمين غانمين.