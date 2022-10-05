مكة المكرّمة أعلى حرارة في المملكة بـ41 مئوية.. وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة سجّلت 41 درجة مئوية، تليها المدينة المنوّرة والدمام وحفر الباطن ورفحاء 40 درجة مئوية، ثم عرعر وسكاكا والأحساء 39 درجة، وكل من بريدة وجازان والعلا والخرج 38 درجة.