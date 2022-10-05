مكة المكرّمة أعلى حرارة في المملكة بـ41 مئوية.. وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة سجّلت 41 درجة مئوية، تليها المدينة المنوّرة والدمام وحفر الباطن ورفحاء 40 درجة مئوية، ثم عرعر وسكاكا والأحساء 39 درجة، وكل من بريدة وجازان والعلا والخرج 38 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، ثم الطائف والقريات 18 مئوية، وتبوك وحائل ونجران وطريف 19 درجة.
وسجّلت الدمام وينبع وجدة والأحساء والوجه أعلى نسبة رطوبة بالبلاد بين 95% و90%.