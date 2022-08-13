"تعليم تبوك" تستقبل أكثر من 400 معلم ومعلمة لإجراء المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك استعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد 1444هـ بتهيئة المدارس، واستكمال خطط وبرامج لجنة الاستعداد. وفي هذا الإطار تستقبل الإدارة أكثر من 400 معلم ومعلمة من المرشحات لوظائف الطفولة المبكرة والمرشحين والمرشحات للتوظيف التعاقدي للوظائف التعليمية. فيما اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير تشكيل لجان التوظيف التعاقدي لشاغلي الوظائف التعليمية بتعليم تبوك. وتضمنت اللجان العاملة لجنة المطابقة والمقابلات الشخصية، ولجنة تحرير العقود والوثائق والمحفوظات، ولجنة العلاقات العامة للتنسيق والتنظيم، وفق الدليل الاسترشادي الذي أصدرته وزارة التعليم بهذا الشأن.