"الأرصاد": حالة مطرية على 12 محافظة بمكة وسحب رعدية على هذه المناطق
دعا الدفاع المدني إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والالتزام بتعليماته وأخذ الحيطة والحذر، مبينًا أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة في محافظات الطائف – ميسان – أضم – العرضيات – الخرمة –تربة – رنية –المويه – القنفذة – الليث – جدة – العاصمة المقدسة.
وكان المركز الوطني قد نشر عبر حسابه في تويتر المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الماطرة خلال اليوم الخميس، حيث ستتأثر 8 محافظات بمنطقة مكة المكرمة بأتربة مثارة وغبار، بالإضافة إلى العاصمة المقدسة واستمرار هطول الأمطار على مناطق عسير وجازان والباحة ونجران ومكة المكرمة وجنوب الشرقية وجنوب الرياض.
يأتي هذا فيما ستشهد 8 مدن بالمملكة سحبًا رعدية ممطرة، وهي الدمام والخبر والقطيف والظهران والرياض والخرج وحوطة بني تميم والمزاحمية.