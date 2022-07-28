"الأرصاد": حالة مطرية على 12 محافظة بمكة وسحب رعدية على هذه المناطق

دعا الدفاع المدني إلى الابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والالتزام بتعليماته وأخذ الحيطة والحذر، مبينًا أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة في محافظات الطائف – ميسان – أضم – العرضيات – الخرمة –تربة – رنية –المويه – القنفذة – الليث – جدة – العاصمة المقدسة.