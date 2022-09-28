معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 يفتح أبوابه غدًا في واجهة الرياض

يفتح معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 أبوابه للزوار بداية من يوم غد الخميس (29 سبتمبر 2022م)، ويستمر حتى السبت 8 أكتوبر المقبل، في موقعه المعتاد بواجهة الرياض، تحت شعار "فصول الثقافة"؛ إذ سيقدم على مدى عشرة أيام برنامجًا ثقافيًّا شاملاً، يغطي أوجه الإبداع كافة، كما تحضر فيه جمهورية تونس الشقيقة بوصفها ضيف شرف، وسط مشاركة 1200 دار نشر ودور بالوكالة، تمثل 32 دولة.
ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من الساعة الـ11 صباحًا إلى الـ12 بعد منتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة من الساعة الـ2 ظهرًا إلى الـ12 بعد منتصف الليل؛ ليأخذهم في رحلة أدبية ومعرفية من خلال أجنحة دور النشر التي تقدم مؤلفات نادرة وحديثة في مختلف المجالات الأدبية والثقافية والمعرفية والعلمية، إلى جانب أجنحة الهيئات الثقافية والمؤسسات العلمية والأكاديمية في السعودية التي تثري زوارها بمعروضاتها من مخطوطات ومؤلفات، وأنشطة توعوية في عدد من القطاعات الثقافية، كالطهي والتراث والأزياء والمكتبات وغيرها، وكذلك جناح الطفل المصمم خصيصًا لتعزيز حب القراءة والكتابة لدى النشء، وتنمية شغفهم في مختلف المجالات الإبداعية.
ويقدم المعرض في برنامجه الثقافي نخبة من الكُتاب والمؤلفين الذين سيتحدثون للزوار عن مؤلفاتهم عبر سلسلة لقاءات "حديث الكتاب"، إضافة إلى الندوات والمحاضرات الثقافية، والجلسات الحوارية التي تستضيف المفكرين والمبدعين في مختلف الموضوعات.
كما يتضمن البرنامج الثقافي "الأمسيات الشعرية"، وورش عمل الطهي الحي، إلى جانب ما يزيد على 150 ورشة عمل في مختلف المجالات الثقافية، والعروض السينمائية التي ستقدمها "سينما الحوش" لعشاقها، والحفلات الغنائية، والعروض المسرحية المصاحبة.
ويحتفي المعرض بالثقافة التونسية (ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2022) عبر جملة من الفعاليات في التراث والثقافة التونسية، التي تستضيف كبار المفكرين والأدباء والمثقفين والمختصين في الثقافة والتراث التونسي، إضافة إلى حفلات غنائية، يصافح من خلالها فنانون تونسيون جماهيرهم ومحبيهم. كما سيقدم شعراء تونسيون إبداعهم الشعري في فضاء المعرض.
ويعود معرض الرياض الدولي للكتاب بحلة متجددة مليئة بألوان الثقافة والأدب والمعرفة، كأضخم حدث ثقافي في عام 2022، وواحد من أكبر التجمعات الثقافية في العالم التي تجمع صناع الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية مع القراء والمهتمين، وذلك بتنظيم من هيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن مبادرة "معارض الكتاب"، إحدى المبادرات الاستراتيجية للهيئة.