معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 يفتح أبوابه غدًا في واجهة الرياض

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من الساعة الـ11 صباحًا إلى الـ12 بعد منتصف الليل، باستثناء يوم الجمعة من الساعة الـ2 ظهرًا إلى الـ12 بعد منتصف الليل؛ ليأخذهم في رحلة أدبية ومعرفية من خلال أجنحة دور النشر التي تقدم مؤلفات نادرة وحديثة في مختلف المجالات الأدبية والثقافية والمعرفية والعلمية، إلى جانب أجنحة الهيئات الثقافية والمؤسسات العلمية والأكاديمية في السعودية التي تثري زوارها بمعروضاتها من مخطوطات ومؤلفات، وأنشطة توعوية في عدد من القطاعات الثقافية، كالطهي والتراث والأزياء والمكتبات وغيرها، وكذلك جناح الطفل المصمم خصيصًا لتعزيز حب القراءة والكتابة لدى النشء، وتنمية شغفهم في مختلف المجالات الإبداعية.