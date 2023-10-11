"التجارة" تُشهِّر بمخالفين لبيعهما توصيلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية

وتواصل "التجارة" ضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.