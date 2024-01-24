"بدر القاضي": نسبة ممارسة الرياضة ارتفعت من "15%" في 2013 لتصل إلى "48%" في 2020م

وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "ما وراء الساحة.. دمج العقار والرياضة في المشهد الحضري"، ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار المنعقد في مدينة الرياض؛ أن نسبة ممارسة الرياضة في المملكة ارتفعت من "15%" في عام 2013 لتصل إلى "48%" في عام 2020م، في حين تضاعفت ممارسة المرأة للرياضة لـ4 مرات، كما شارك أكثرُ من 10 آلاف شخص في ماراثون الرياض، وكلّ هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقّق لولا الدعم التي يحظى به القطاع الرياضي.