"إبراهيم الحربي" ينتقد الدراما الخليجية: "مكررة ومملة!".. وهذا رأيي في الاستعانة بالمشاهير في الفن

وكشف الفنان الحربي عن صدمته التي عاشها بعد انتقاله من المرحلة الدراسية والأكاديمية إلى واقع مغاير، يختلف تمامًا عما درسه وتعلمه، مشيرًا إلى أن بعض المحطات تفرض بعض الأفكار وبعض المواضيع، وتصرُّ على وجود أسماء مكررة مشاهَدَة في أعمال مكررة! وهذا بدوره يحد من الخيارات أمام الممثل والمنتج، ويصبح دوره محدودًا ومقيدًا.