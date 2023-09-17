يقام في 2 أكتوبر المقبل .. المملكة تعلن مشاركتها في "إكسبو الدوحة 2023" لاستعراض جهودها في تحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية

وأبان أن جناح المملكة في إكسبو الدوحة 2023 سيحتوي على العديد من الأقسام المبتكرة التي تعكس تنوع وثراء المملكة في الحاضر والمستقبل، من خلال تحوُّل رؤية 2030 الطموحة إلى واقعٍ ملموس، عبر خطٍ زمني يرتكز على الزراعة والبستنة، مستعرضًا تنوع تضاريس المملكة ودورها في تمكين الزراعة، عبر مبادرات رؤيتها الطموحة؛ الحالية والمستقبلية، ومشاريعها الكبرى التي ترتكز على الاستدامة، مثل استخدام وسائل التقنية الحديثة المرشدّة للمياه، ودعم المشاريع التي تساعد على تعزيز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الزراعة بدون تربة في البيوت المحمية، إلى جانب تنمية مواقع الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وإطلاق العديد من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في المتنزهات الوطنية والمحميات؛ تحقيقًا للأهداف البيئية محليًا ودوليًا، ومساهمتها في وضع حلول للتحديات والقضايا البيئية حول العالم، وصولًا إلى تحقيق الازدهار والاستدامة.