شابة سعودية: ما دامت المرأة متمكنة ولديها شغف فعليها أن تتخذ القرار وتبدأ مشروعها

استعرضت الشابة السعودية "هالة عبدالرحمن" وهي خريجة تقنية شبكات من جامعة الإمام، تجربتها في مجال صيانة أجهزة الجوال.
وتحدثت لقناة "العربية" عن بداية دخولها المجال وتدريبها لفتيات وشباب، قائلة: "كان تخصصي في جزء من صيانة الجوال، وكنت أميل إلى الأشياء العملية أكثر من النظرية، وسبق أن عملت في مجال صيانة الأجهزة".
وأردفت: "مع الممارسة وجدت أنني أمتلك المهارة والطاقة لاستثمارها في هذا المجال، وواصلت فيه واستطعت بعد فترة أن أتحول من موظفة إلى مالكة وصاحبة محل".
وأشارت إلى أنها دربت شبابًا وفتيات في مجال صيانة الأجهزة، واكتسبوا بعض الخبرة في هذا المجال المهم، ولاسيما أن التوجه الآن أغلبه تقني.
وعن عمل الفتيات في مجال صيانة أجهزة الجوال، أكدت "هالة" أن الموضوع قدرات وإمكانيات في النهاية، سواء كان الموظف رجلاً أو امرأة، والمهم الإصرار والرغبة في العمل والإبداع بهذا المجال.
ولفتت إلى أنها في البداية واجهت نظرات الاستغراب من المجتمع؛ لكونها فتاة تعمل في مجال ذكوري ومحصور على الرجال، مستدركة: "لكني تجاوزت ذلك مع تمكين المرأة ورؤية المملكة 2030 التي شجعت ودعمت النساء لدخول هذا المجال وغيره من المجالات الأخرى".
وأكدت أنه لا شيء اسمه مستحيل أو مجال ذكوري فقط، فطالما كانت المرأة متمكنة وبارعة ولديها رغبة قوية وشغف فعليها أن تتخذ القرار، وتبدأ الخطوات الأولى لتأسيس مشروعها وتحقيق طموحاتها.