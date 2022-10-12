شابة سعودية: ما دامت المرأة متمكنة ولديها شغف فعليها أن تتخذ القرار وتبدأ مشروعها

ولفتت إلى أنها في البداية واجهت نظرات الاستغراب من المجتمع؛ لكونها فتاة تعمل في مجال ذكوري ومحصور على الرجال، مستدركة: "لكني تجاوزت ذلك مع تمكين المرأة ورؤية المملكة 2030 التي شجعت ودعمت النساء لدخول هذا المجال وغيره من المجالات الأخرى".