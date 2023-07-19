سمو محافظ الأحساء يستقبل مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموّه بمقر المحافظة اليوم " الاربعاء " اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي بمناسبة تعيينه .
وهنأ سموّه اللواء العريفي على هذه الثقة ، متمنياً له التوفيق في مهام عمله بالقطاع الشرقي ، منوهاً سموّه بما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة - حفظها الله - ، ومشيداً سموّه بكفاءة رجال القوات العسكرية من القطاعات كافة.
من جانبه قدم اللواء ركن صالح العريفي شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على توجيهاته الكريمة