سمو محافظ الأحساء يستقبل مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي

وهنأ سموّه اللواء العريفي على هذه الثقة ، متمنياً له التوفيق في مهام عمله بالقطاع الشرقي ، منوهاً سموّه بما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة - حفظها الله - ، ومشيداً سموّه بكفاءة رجال القوات العسكرية من القطاعات كافة.