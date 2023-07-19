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سمو محافظ الأحساء يستقبل مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي

سمو محافظ الأحساء يستقبل مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموّه بمقر المحافظة اليوم " الاربعاء " اللواء ركن صالح بن عبدالكريم العريفي مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الشرقي بمناسبة تعيينه .

وهنأ سموّه اللواء العريفي على هذه الثقة ، متمنياً له التوفيق في مهام عمله بالقطاع الشرقي ، منوهاً سموّه بما تحظى به القطاعات العسكرية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة - حفظها الله - ، ومشيداً سموّه بكفاءة رجال القوات العسكرية من القطاعات كافة.

من جانبه قدم اللواء ركن صالح العريفي شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على توجيهاته الكريمة

محافظ الأحساء
الأمير سعود بن طلال بن بدر

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