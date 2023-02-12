فعاليات "تقويم الرياض" تجذب 14 مليون زائر

وتشتمل مناطق الموسم على مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في مجال الألعاب، والمطاعم، والمقاهي، إضافةً إلى الحفلات، والمسرحيات، وعدد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.