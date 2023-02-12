فعاليات "تقويم الرياض" تجذب 14 مليون زائر

بلغ عدد زوار فعاليات تقويم الرياض 14 مليون زائر، تمكنوا من قضاء أوقات ممتعة وعاشوا العديد من التجارب الترفيهية العالمية المتنوعة، واستمتعوا بأوقاتهم في الترفيه والتسوق والتعرف على ثقافات العالم والشعوب.
وكتب المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "14 مليون زائر في مختلف مناطق وفعاليات تقويم الرياض".
وجذبت الفعاليات الزوار من داخل المملكة وخارجها، الذين استمتعوا بما شملته من عروض مبهرة وتنوع في الخيارات الترفيهية المليئة بالإثارة، والتي جعلت العالم بين أيديهم؛ مما أتاح لهم عيش تجربة أجواء عدة دول في مكان وزمان واحد.
وتشتمل مناطق الموسم على مجموعة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة في مجال الألعاب، والمطاعم، والمقاهي، إضافةً إلى الحفلات، والمسرحيات، وعدد من المعارض العالمية في شتى المجالات الترفيهية.
وتتميز الفعاليات بتوفير مزيج حصري من التشويق والحداثة، أسهم في رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وتعزيز مكانة المملكة كواحدة من أبرز الوجهات الترفيهية.