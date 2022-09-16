البرلمان العربي ينوِّه بجهود السعودية في تخفيف معاناة الشعب اليمني

وجدَّد العسومي رفض المرصد العربي لحقوق الإنسان أي تدخلات خارجية تحت ذريعة الحفاظ على حقوق الإنسان، وهو المسعى الأساسي الذي أُنشئ من أجله، مشيرًا إلى أنه سيتم إعداد تقارير دورية عن حالة حقوق الإنسان العربية لمجابهة هذه المحاولات، والارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان العربية.