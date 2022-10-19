طبيعة بِكر ومدرجات خضراء.. شاهد قمم صماد بـ"العيدابي" بعدسة "الحريصي"

وثقت عدسة المصور عبدالرحمن الحريصي، جمال الطبيعة البِكر والمدرجات الخضراء، بمحافظة العيدابي شرق منطقة جازان، وبيّنت لقطات "الدرون" جبل صماد، أحد أبرز المواقع السياحية في المحافظة.
وتعدّ "العيدابي" من الوجهات السياحية، وتحتضن العديد من الجبال والأودية والشلالات، والمواقع السياحية؛ كجبل مصيدة، ووادي قصي وعيبان والغاوية، كما يوجد بها أماكن أثرية وتاريخية، كقرية الكتيفة الأثرية المطلة على وادي الحشوة.
وتعتبر" العيدابي" من المحافظات الجبلية ذات الطبيعة البِكر، والأجواء الرائعة، ويقصدها الزوار، خصوصًا في فصل الشتاء؛ نظرًا لاعتدال جوها، كما أنها تستضيف كلَّ عام مهرجان العسل، الذي يعد من أهم المهرجانات في المنطقة.