طبيعة بِكر ومدرجات خضراء.. شاهد قمم صماد بـ"العيدابي" بعدسة "الحريصي"

وتعتبر" العيدابي" من المحافظات الجبلية ذات الطبيعة البِكر، والأجواء الرائعة، ويقصدها الزوار، خصوصًا في فصل الشتاء؛ نظرًا لاعتدال جوها، كما أنها تستضيف كلَّ عام مهرجان العسل، الذي يعد من أهم المهرجانات في المنطقة.