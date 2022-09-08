هكذا تمت تسمية أيام الأسبوع عند العرب.. الزعاق يوضح

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إن العرب استخدموا لغة الأرقام في حساباتهم؛ لأنها الأكثر صدقًا والأقرب إقناعًا في عالم الكونية؛ فالطريقة التي سمى بها العرب أيام الأسبوع، مأخوذة من السبعة، والأحد من الأول، والاثنين من رقم 2، والثلاثاء من 3، والأربعاء من 4، والخميس من رقم 5. وسمي الجمعة لأن العرب يجتمعون فيه بعد عناء تعب الأسبوع؛ أما السبت من السبات والراحة فهو يوم إجازة.