"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: أمطار ورياح وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السيل الكبير والشفا والطائف والهدا وأضم وميسان والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة ضبابًا على الشعيبة وثول وجدة ورابغ حتى الساعة الثامنة صباحًا.

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الثلاثاء، كما تشهد عسير أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة على بيشة وتثليث وطريب حتى الساعة الـ19.00 من مساء الثلاثاء.