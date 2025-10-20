"خال": ملتقى السرد بالكويت.. نقطة انطلاق لإعلانها عاصمة الثقافة!

في مقاله "ملتقى السرد بالكويت..!" بصحيفة "عكاظ"، يؤكد خال على الدور الجوهري لهذه التجمعات الثقافية في خلق الألفة بين المشاركين؛ إذ يرى أن "أي ملتقى أو مهرجان تكون اللقاءات بين المدعوين ذات عمق نفسي محبب، يؤثر فيهم، وتخلق الألفة بينهم، فالثقافة هي وعاء يجمع المختلفين والمتفقين". ويشدد الكاتب على أهمية الحوار المثمر، الذي يفتح "نوافذ نور" للمثقف، حتى مع المختلفين في الرأي.