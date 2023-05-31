أمير تبوك يرعى حفل خريجي وحدات التدريب التقني والمهني بالمنطقة

واستُهِلّ حفل التخرج بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك ألقى مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي بن مرزوق البلوي، كلمة رفع فيها الشكر للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله- على ما توليه من اهتمام ودعم لتمكين أبنائها، وبالأخص في مجال التدريب التقني والمهني، ليكون لبنة صالحة نافعة في المجتمع.