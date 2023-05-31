أمير تبوك يرعى حفل خريجي وحدات التدريب التقني والمهني بالمنطقة

رعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، حفل تخريج متدربي ومتدربات وحدات التدريب التقني والمهني وعدد من منشآت التدريب الأهلي بتبوك للعام 1444هـ.
جاء ذلك بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
واستُهِلّ حفل التخرج بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك ألقى مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي بن مرزوق البلوي، كلمة رفع فيها الشكر للقيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظهما الله- على ما توليه من اهتمام ودعم لتمكين أبنائها، وبالأخص في مجال التدريب التقني والمهني، ليكون لبنة صالحة نافعة في المجتمع.
كما أعرب "البلوي" عن شكره لأمير منطقة تبوك، على رعايته حفل التخرج، وحرصه مشاركة المتدربين فرحة تخرجهم والالتقاء بهم وتعزيز انطلاقتهم نحو التميز في حياتهم العملية، داعيًا المولى عز وجل، أن يوفق الخريجين في مسيرتهم العملية؛ لما فيه خدمة هذا الوطن المعطاء.
ثم ألقت الخريجة روابي سليم الحميدي، كلمة نيابة عن زملائها الخريجين والخريجات، أعربت من خلالها عن سعادة جميع الخريجين وفرحتهم بالوصول إلى هذه المرحلة.
ونوّهت إلى دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مُمثلة في كلياتها ومعاهدها ومنسوبيها في تدريب المتدربين والمتدربات، وإكسابهم الخِبرات والمهارات المُثلى والتي من شأنها المساهمة بإذن الله تعالى، في النهضة التنموية الشاملة للمملكة بقيادة الحكومة الرشيدة أيدها الله.
بعد ذلك دشن أمير تبوك ملتقى توظيف تقني تبوك 2023، والذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة؛ حيث اطّلع على ما تقدمه شركات ومنشآت القطاع الخاص من فرص عمل لأبناء وبنات المنطقة، والتي تجاوزت 1300 وظيفة متاحة، وما يقدمه الملتقى من برامج تدريبية واستشارات وظيفية.
وشهد مركز الأمير سلطان الحضاري بتبوك، انطلاق مسيرة لـ2131 خريجًا وخريجة من مرحلتي البكالوريوس والدبلوم وفي 40 تخصصًا تدريبيًا، ومن 12 منشأة تدريبية، شملت مدينة تبوك ومحافظاتها.
وصرح أمير منطقة تبوك بأن هذا يوم سعيد للمملكة ككل، وبالذات للمنطقة وأبنائها وبناتها، والحمد الله، أن الاتجاه للأعمال المهنية يهيئهم لأعمال أكبر في المستقبل، ويسعدني أن القطاع الخاص له دور كبير في هذا الأمر.
وقال: إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- واضحة لتهيئة الفرص للتعلم والعمل لأبناء وبنات المملكة، وهذا أمر يفخر به الجميع.
وفي نهاية الحفل، كرَّم الأمير فهد بن سلطان المتفوقين من الخريجين والخريجات، والتقطت الصور التذكارية له مع أبنائه وبناته الخريجين، كما تسلَّم بهذه المناسبة هديةً تذكاريةً من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني.