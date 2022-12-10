"الضوئية" وممشى الدوائر.. ترفيه وخضرة ومسارات للرياضة تتهادى بنجران

وأوضح وكيل التعمير والمشاريع بأمانة نجران، المهندس محمد آل عامر، أن مشاريع أنسنة المدن التي تم الانتهاء منها مؤخرًا اشتملت على زراعة مسطحات خضراء تتجاوز 184270 ألف متر مسطح، وإنشاء مشايات من الخرسانة المطبوعة والممشطة والإنترلوك تجاوزت 227797 ألف متر مسطح، فيما تمت زراعة 47639 من الأشجار والشجيرات، وتركيب 995 عمود إنارة ديكوريًّا بارتفاعات مختلفة، وتنفيذ العديد من دورات المياه في تلك الحدائق لخدمة زوارها، إضافةً إلى تركيب الكراسي والمصدات وسلال النفايات والمظلات، وخزانات الري ومضخات وشبكات الري في جميع تلك المشاريع بما يعزز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري وتحقيق سبل الرفاهية للمواطن والمقيم، والإسهام في زيادة الفرص الاستثمارية.