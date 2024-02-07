مدل بيست ريكوردز تحتفل بتنفيذ 200 مليون بث مباشر خلال عامين والعمل مع 110 فنانين بينهم أكثر من 30 موهبة سعودية

وأضاف: " نحن فخورون لأن 30 فنانا من الفنانين لدينا هم سعوديون، لقد حققنا خلال عامين إنجازات استثنائية، تشمل أكثر من 200 مليون بث مباشر عبر المنصات الرقمية، والتعاون مع 37 فنانا دولياً، بعضهم من الفنانين العرب في المهجر، و43 فناناً إقليمياً من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أطلقنا 159 أغنية منفردة وأربعة ألبومات. و9 أسطوانات طويلة. ومن خلال تطوير وإدارة مواهبنا، أصبحنا نصدر الموسيقى و المواهب على مستوى العالم حيث قدموا عروضاً خلال 2023 في مهرجانات في أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والأندية العالمية."