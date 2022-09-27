ولي العهد يلتقي وزير الدفاع وينوه بالتقدم الكبير في تنفيذ برنامج تطوير الوزارة

وعبَّر سمو ولي العهد عن مشاعره تجاه وزارة الدفاع ومكانتها الخاصة لدى سموه، والفترة التي قضاها في العمل في الوزارة، مشيدًا بأداء وعمل الوزارة، وما وصلت له من مراحل متقدمة.. متطلعًا سموه إلى أن تصل بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وتعاون منسوبي الوزارة إلى آفاق أوسع وأكبر، سائلاً الله عز وجل التوفيق للوزارة، ومواصلة نجاحاتها.