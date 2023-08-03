وزارة الطاقة: تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يوميًا ليشمل سبتمبر

أعلن مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة أن المملكة ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر سبتمبر 2023م ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.