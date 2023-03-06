استمَعَ لملاحظات المواطنين ووعد بحلها.. "الجاسر" يدشن مشروعات طرق بنجران

الْتقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أمس، عددًا من المواطنين بمنطقة نجران؛ للاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم؛ وذلك في إطار لقاءات الوزير المجتمعية التي تأتي بهدف التواصل مع أفراد المجتمع؛ حيث جاء اللقاء أثناء زيارته للمنطقة لتدشين عدد من مشروعات الطرق.
وبحث "الجاسر" مع المواطنين -خلال اللقاء- أبرز ما قد يواجههم من معوقات، وسبل تذليلها للارتقاء بمستوى العمل، وتقديم خدمات فعالة ونوعية لكل المستفيدين؛ لافتًا النظر إلى أن الوزارة تسعى بشكل مستمر ومتواصل لتوفير طرق آمنة تربط مناطق المملكة ببعضها، وتتمتع بأعلى المواصفات الفنية والهندسية، كما تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية.
وأشار إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في جميع مناطق المملكة، تحظى باهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لتحقيق خدمات تهدف لتعزيز جودة الحياة في المدن؛ مؤكدًا أن جميع مرئيات المواطنين ستكون محل اهتمامه وسيتم العمل على حلها.