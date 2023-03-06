استمَعَ لملاحظات المواطنين ووعد بحلها.. "الجاسر" يدشن مشروعات طرق بنجران

وبحث "الجاسر" مع المواطنين -خلال اللقاء- أبرز ما قد يواجههم من معوقات، وسبل تذليلها للارتقاء ‏بمستوى العمل، وتقديم خدمات فعالة ونوعية لكل المستفيدين؛ لافتًا النظر إلى أن الوزارة تسعى بشكل مستمر ومتواصل لتوفير طرق آمنة تربط مناطق المملكة ببعضها، وتتمتع بأعلى المواصفات الفنية والهندسية، كما تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وفق أرقى المواصفات والمقاييس العالمية.