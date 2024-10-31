40 % من البلاغات البيئية في أكتوبر لتلوث الضوضاء والهواء

كما عالج المركز شكاوى لمواطنين من انبعاث الأدخنة داخل المناطق السكنية والصناعية، التي شكلت 18% من عدد البلاغات، وحددت مصادر التلوث وحُدَّ منها، علمًا أن جميع البلاغات تُحدد مصادر التلوث وتطبق الإجراءات النظامية بحق المتسببين بها وفق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.

وتنوعت البلاغات جغرافيًّا في معظم المدن الكبرى، حيث تلقى موظفو الرقم 988 أكثر من 50% من البلاغات من منطقتي الرياض والشرقية، فيما وصلت 26% من البلاغات من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوزعت باقي البلاغات على مدن في جنوب المملكة وشمالها.