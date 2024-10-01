دعمًا للكوادر الوطنية.. معهد الصناعات الغذائية يوقّع شراكة تدريب وتوظيف للاستثمار

وأشار الرئيس التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية، إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام المعهد بدعم القطاع الخاص من خلال تقديم برامج تدريبية عالية الجودة تتماشى مع معايير السوق العالمية, مؤكدًا أن الشراكة تأتي بصفتها خطوة إضافية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على تمكين الشباب، وتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الوظائف، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في قطاع الصناعات الغذائية الذي يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.