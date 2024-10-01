دعمًا للكوادر الوطنية.. معهد الصناعات الغذائية يوقّع شراكة تدريب وتوظيف للاستثمار

وقّع معهد الصناعات الغذائية اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات الوطنية، في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى توطين الوظائف وتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الصناعات الغذائية.
وتهدف الشراكة التي وقعت بحضور الرئيس التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية إبراهيم بن سعود العقيلي، إلى تقديم برامج تدريبية شاملة لتأهيل الكوادر وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل في قطاع التصنيع الغذائي.
وتتضمن اتفاقية التعاون تنفيذ برامج تدريبية تمتد لعدة أشهر، تشمل التدريب العملي والنظري على أحدث تقنيات الإنتاج الغذائي والإدارة الصناعية، وتوفير فرص عمل مباشرة للمتدربين الذين يجتازون البرامج بنجاح.
وأشار الرئيس التنفيذي لمعهد الصناعات الغذائية، إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام المعهد بدعم القطاع الخاص من خلال تقديم برامج تدريبية عالية الجودة تتماشى مع معايير السوق العالمية, مؤكدًا أن الشراكة تأتي بصفتها خطوة إضافية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على تمكين الشباب، وتحقيق التنمية المستدامة وتوطين الوظائف، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في قطاع الصناعات الغذائية الذي يشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.