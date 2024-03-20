بعد فاجعة الطالبتين بمكة.. ﻿شركات نقل الطالبات تُطالب بإبلاغها فورًا بمخالفات السائقين

بعد حادث السير الذي وقع مساء أمس الأول لطالبات جامعة أم القرى وتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات؛ بادرت شركات نقل الطالبات بمكة، بإرسال رسائل إلى الطالبات التي تُقِلهم، بضرورة إشعارها في حال خالف قائد المركبة تعليمات المرور من حيث زيادة السرعة أو استخدام الجوال؛ لافتة إلى أنه سيتم التعامل معه بحزم وتغيير السائق فورًا.
وقامت شركات النقل بإرسال عدة رسائل للطالبات وحصلت "سبق" على إحداها؛ حيث أكدت فيها أنه جرى التنبيه على كل السائقين؛ مطالِبةً الطالبات بالإبلاغ عن أي ملاحظة على أي سائق سواء سرعة زائدة أو استخدام جوال أو غيرها من الملاحظات الأخرى، لمعالجة الأمر واستبدال السائق فورًا.
وأنهت رسالتها بالتشديد على ضرورة التواصل معها حال رصد أي ملاحظات؛ مؤكدة أن جميع سائقيها ملتزمون بالسرعة القانونية وحسن التعامل.