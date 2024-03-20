بعد فاجعة الطالبتين بمكة.. ﻿شركات نقل الطالبات تُطالب بإبلاغها فورًا بمخالفات السائقين

بعد حادث السير الذي وقع مساء أمس الأول لطالبات جامعة أم القرى وتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات؛ بادرت شركات نقل الطالبات بمكة، بإرسال رسائل إلى الطالبات التي تُقِلهم، بضرورة إشعارها في حال خالف قائد المركبة تعليمات المرور من حيث زيادة السرعة أو استخدام الجوال؛ لافتة إلى أنه سيتم التعامل معه بحزم وتغيير السائق فورًا.