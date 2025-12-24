أمير حائل يشيد بدعم القيادة للقطاع الصحي خلال زيارة وفد "الصحة العالمية" لتقييم المدينة

وتأتي زيارة وفد منظمة الصحة العالمية في إطار تقييم مدينة حائل بوصفها مدينة صحية، وفق (80) معيارًا شاملًا تغطي تسعة محاور رئيسة، تشمل البيئة، والصحة العامة، والتغذية، والسلامة، والمشاركة المجتمعية، وغيرها، ضمن برنامج المدن الصحية المعتمد عالميًا.