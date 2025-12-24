أمير حائل يشيد بدعم القيادة للقطاع الصحي خلال زيارة وفد "الصحة العالمية" لتقييم المدينة

أشاد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – للقطاع الصحي، وما تشهده المملكة من تطور متسارع أسهم في الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية، وتحقيق منجزات نوعية على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال استقبال سموه وفد منظمة الصحة العالمية الذي يزور منطقة حائل، بحضور وكيل الإمارة علي بن سالم آل عامر، ومدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة سلطان المسيعيد.
وتأتي زيارة وفد منظمة الصحة العالمية في إطار تقييم مدينة حائل بوصفها مدينة صحية، وفق (80) معيارًا شاملًا تغطي تسعة محاور رئيسة، تشمل البيئة، والصحة العامة، والتغذية، والسلامة، والمشاركة المجتمعية، وغيرها، ضمن برنامج المدن الصحية المعتمد عالميًا.
ويُجسّد برنامج المدن الصحية في المملكة التزامًا عمليًا بمستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال الانتقال بمفهوم الصحة من نطاق العلاج إلى الوقاية، ومن المرافق الصحية إلى الأحياء والمجتمعات.
وشهدت أروقة فرع وزارة الصحة بمنطقة حائل خلال الأيام الماضية، وبالتنسيق مع إمارة المنطقة، عملًا مكثفًا لاستيفاء المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، استعدادًا لعملية التقييم.