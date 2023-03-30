5 درجات فقط.. هذه المدينة تسجل أقل درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ34 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة 5 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 34 مئوية، والمدينة المنورة وجازان والدوادمي ووادي الدواسر وشرورة 33 مئوية، والرياض والقنفذة وبيشة والخرج 32 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ5 مئوية، تليها القريات 6 درجات، وتبوك وسكاكا 9 مئوية.
وسجلت الدمام وجازان وطريف والقنفذة أعلى نسبة رطوبة 85%.