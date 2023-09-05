مسرحية "صادق النمك" تشارك في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يشارك فريق مسرحية "صادق النمك" بجمعية مسرح كيف التعاونية بمنطقة مكة المكرمة في الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والمستمر حتى الثامن من سبتمبر الجاري ضمن مجموعة من العروض المسرحية المشاركة من مختلف دول العالم.
واستوحت المسرحية التي قام بكتابتها وإخراجها ياسر مدخلي من رواية "أبو شلاخ البرمائي" للأديب الراحل الدكتور غازي القصيبي، وتعرض على مسرح الطليعة يومي السادس والسابع من سبتمبر الجاري.
وتأتي مشاركة تعاونية مسرح كيف ضمن العروض الرسمية في مسابقة المهرجان، حيث كان اختيار العرض من بين 87 عرضًا تقدموا للمشاركة في المهرجان، وتعد مسرحية "صادق النمك" قالبًا مبتكرًا وتجربة لافتة ونموذجًا للكوميديا الارتجالية التفاعلية القابلة للتجول في فضاءات متعددة مثل الأماكن العامة والمقاهي، وتستهدف التفاعل الجماهيري بتمثيل دور المداخلات الهاتفية مع البرنامج المباشر المجسد على المسرح، وقد بدأت عروضها المحلية في جدة منذ مطلع مايو وحتى نهاية يوليو الماضي.
يُذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي انطلق عام 1988، ويعد من أهم المهرجانات الدولية حيث يقدم أبرز التجارب المسرحية التي تسهم في تقديم أشكال ومدارس جديدة على مستوى العالم، ويكرّم عددًا من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.