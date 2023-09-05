مسرحية "صادق النمك" تشارك في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

وتأتي مشاركة تعاونية مسرح كيف ضمن العروض الرسمية في مسابقة المهرجان، حيث كان اختيار العرض من بين 87 عرضًا تقدموا للمشاركة في المهرجان، وتعد مسرحية "صادق النمك" قالبًا مبتكرًا وتجربة لافتة ونموذجًا للكوميديا الارتجالية التفاعلية القابلة للتجول في فضاءات متعددة مثل الأماكن العامة والمقاهي، وتستهدف التفاعل الجماهيري بتمثيل دور المداخلات الهاتفية مع البرنامج المباشر المجسد على المسرح، وقد بدأت عروضها المحلية في جدة منذ مطلع مايو وحتى نهاية يوليو الماضي.