مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد محفظة تمويلية بـ6.500 مليون ريال

وفيما يخص القروض الموافق عليها، فقد تنوعت القطاعات الممولة بين قروض تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين في عدة مناطق في أنحاء المملكة وتمويل الاستثمار في مشروعات الدواجن (إنتاج دجاج لاحم وأمهات الدواجن وإنتاج البيض) في محافظات الأفلاج والنعيرية ورابغ والغاط ومحافظة القرية العليا، والبيوت المحمية في محافظتي شقراء والقرية العليا وقروض تشغيلية لتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية في محافظتي الخرج والطائف ومشروع مركز تسويق بمحافظة القطيف، وتمويل مشروع مسلخ آلي للدواجن في محافظة رجال ألمع ومستودعات التبريد في منطقة الرياض ومركز تسويق المنتجات الزراعية في منطقة جازان، ومصنع للتمور والصناعات التحويلية بمنطقة الجوف، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي.