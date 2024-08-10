"تنبيهات الأرصاد".. أمطار بجازان ورياح شديدة بتبوك وطقس حار بالمدينة المنوّرة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان، تصاحبها رياحٌ شديدة السرعة وانعدامٌ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد وجريانُ السيول وصواعقُ رعديّة، على محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وجزيرة فرسان، ومركز الفطيحة.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
ونبَّه المركز منطقة تبوك، اليوم، من رياحٍ شديدة، على الوجه، وأملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40-49) كم/ساعة.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
ونبَّه المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم، بمشيئة الله، من موجة طقس حارة تصل إلى (47-48) درجة مئوية على ينبع النخل والعيص بمنطقة المدينة المنورة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 5 مساءً.
كما نبَّه المركز من رياحٍ شديدة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاعاً في الأمواج، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40-49) كيلومتراً/ساعة على ينبع وبدر.
وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.