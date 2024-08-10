"تنبيهات الأرصاد".. أمطار بجازان ورياح شديدة بتبوك وطقس حار بالمدينة المنوّرة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان، تصاحبها رياحٌ شديدة السرعة وانعدامٌ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد وجريانُ السيول وصواعقُ رعديّة، على محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وجزيرة فرسان، ومركز الفطيحة.