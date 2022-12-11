6 مئوية.. هذه المدينة سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت ينبع أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 6 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: ينبع 31 درجة مئوية، جازان 30 درجة، وكل من مكة المكرّمة وجدة والقنفذة والوجه 29 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ6 درجات مئوية، تليها القريات والمجمعة 7 مئوية، ثم رفحاء والخرج والرياض وحائل 8 درجات، وكل من أبها وتبوك وبريدة والباحة وعرعر والدوادمي وحفر الباطن 9 مئوية.
وسجّلت الرياض والدوادمي والخرج والمجمعة وطريف أعلى نسبة رطوبة 95%.