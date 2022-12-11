6 مئوية.. هذه المدينة سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت ينبع أعلى درجة حرارة بـ31 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 6 درجات مئوية.