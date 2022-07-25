الذكاء الاصطناعي ضمن 56 دراسة علمية لخدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في العام الحالي 1443هـ، أكثرَ من 56 دراسة علمية وهندسية، تتعلق بحِزَم من المشروعات والمبادرات الهندسية التطويرية، ضمن النطاق الجغرافي للمسجد الحرام ومرافقه، تتعلق بالبنية التحتية للاتصالات، ودراسة تبني حلول التقنيات الذكية وإنترنت الأشياء، والتي تأتي إضافة للحلول الهندسية والتشغيلية الأخرى؛ وذلك في إطار الوصول إلى أكثر من 30 مليون زائر للحرمين الشريفين، بالتزامن مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.