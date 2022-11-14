فيديو.. رصد وضبط عدد من المتسوّلين في منطقة عسير

واصلت الجهات الأمنية جهودها بمختلف مناطق المملكة لرصد وضبط المتسوّلين.
وأسفرت الجهود الأمنية في منطقة عسير عن ضبط مواطن قام بالتسوّل بشكلٍ مباشر أمام المحال التجارية.
وبطريقة مماثلة وتسوّل مباشر قامت مقيمة من الجنسية السورية بالتسوّل بشكلٍ مباشرٍ من مرتادي المحال التجارية.
وفي مشهدٍ آخر ووفق حساب الأمن العام على تويتر، تمّ رصد وضبط مواطن قام بالتسوّل بشكلٍ مباشر من المارة.
ونوّه حساب الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 في كل من مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة؛ مذكّرة بأن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.