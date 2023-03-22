"هلال مكة" يعلن عن الخطة التشغيلية لموسم رمضان

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عن استعداداتها لتقديم الخدمات الإسعافية لزوّار بيت الله الحرام خلال موسم شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ بالعاصمة المقدسة.
وأكّد مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بلجون، أن الخطة تضمّنت أكثر من 30 مركزًا إسعافيًّا شملت 7 مراكز إسعافية بالحرم المكي الشريف، و17 مركزًا داخليًّا، و6 مراكز خارجية، بالإضافة إلى 12 فرقة هايبرد مزودة بـأكثر من 75 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وبقوة بشرية بلغت نحو 787 موظفًا.
وأشار إلى أن الهيئة خصصت 4 عربات للكوارث، و20 دراجة هوائية، و7 دراجات نارية، بالإضافة إلى 10 عربات جولف؛ لتسهيل نقل الحالات الإسعافية داخل ساحات الحرم.
كما شملت الاستعدادات 900 متطوع ومتطوعة من هيئة الهلال الأحمر؛ لخدمة زوار بيت الله الحرام خلال الشهر المبارك.
وأوضح أن خطة الهيئة تهدف إلى الاستعداد المبكّر لخدمة ضيوف الرحمن، وتوظيف كافة الإمكانات المادية والبشرية في تحقيق الاستجابة الإسعافية المثلى عبر خدماتها الطبية والإسعافية الطارئة، وتغطية الحرمين الشريفين والساحات المحيطة خلال شهر رمضان، وتفعيل نظام التطوع، والاستفادة من مقدرات الوطن الشابّة؛ للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية الإسعافية خلال هذا الموسم داخل الحرم المكي الشريف.
وأضاف أن الخطة تهدف كذلك إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية للحالات الطارئة الحرجة من مرتادي بيت الله الحرام، التي قد تحدث أثناء أداء الفريضة، والتي تحتاج إلى تدخل طبّي طارئ، أو نقل سريع لأقرب مرفق صحي بالحرم، وكذلك تكثيف الفرق الإسعافية في بعض المواقع المطلوبة في العشر الأواخر من رمضان، والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.