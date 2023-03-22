"هلال مكة" يعلن عن الخطة التشغيلية لموسم رمضان

وأضاف أن الخطة تهدف كذلك إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية للحالات الطارئة الحرجة من مرتادي بيت الله الحرام، التي قد تحدث أثناء أداء الفريضة، والتي تحتاج إلى تدخل طبّي طارئ، أو نقل سريع لأقرب مرفق صحي بالحرم، وكذلك تكثيف الفرق الإسعافية في بعض المواقع المطلوبة في العشر الأواخر من رمضان، والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.