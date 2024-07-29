خلال أسبوع.. ضبط 1237 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط 1237 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة ضمن حملاتها الميدانية خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 21 يوليو الجاري وحتى السبت 27 يوليو.
وجاءت إدارة جدة في مقدمة الإدارات التي ضبطت مخالفات بواقع 576 مخالفة، تليها الرياض 215 مخالفة ثم الطائف 116.
وأضافت أن نتائج الحملة في باقي الإدارات جاءت كالتالي: المدينة المنورة 97، والقصيم 60 مخالفة، ثم العاصمة المقدسة 41 مخالفة، وعسير 35، ثم جازان والشرقية 20 مخالفة لكل منها، و18 مخالفة في نجران و15 في حائل، وبلغت في الحدود الشمالية 9، والقريات 8 مخالفات، والباحة مخالفتين.
وأهابت الإدارة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.