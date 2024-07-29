خلال أسبوع.. ضبط 1237 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

وأضافت أن نتائج الحملة في باقي الإدارات جاءت كالتالي: المدينة المنورة 97، والقصيم 60 مخالفة، ثم العاصمة المقدسة 41 مخالفة، وعسير 35، ثم جازان والشرقية 20 مخالفة لكل منها، و18 مخالفة في نجران و15 في حائل، وبلغت في الحدود الشمالية 9، والقريات 8 مخالفات، والباحة مخالفتين.