محليات

31 ْ و2 ْمئوية.. جازان والقنفذة الأعلى حرارة اليوم والسودة الأدنى

الرطوبة 100% ببريدة وحائل وعرعر وسكاكا وطريف وحفر الباطن
31 ْ و2 ْمئوية.. جازان والقنفذة الأعلى حرارة اليوم والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان والقنفذة أعلى درجة حرارة 31 ْمئوية فيما سجلت السودة 2 ْمئوية فقط .

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة 30 درجة، ومكة المكرّمة 29 ْمئوية وينبع 28 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 2 ْمئوية، تليها عرعر وسكاكا وطريف 7 درجات وأبها وتبوك وحائل والقريات 8 درجات، والباحة 9 درجات.

وسجلت بريدة وحائل وعرعر وسكاكا والصمان والتنهات وطريف وحفر الباطن ورفحاء والقريات والدهناء أعلى نسبة رطوبة 100%.

الأرصاد
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