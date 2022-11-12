جدة.. "حي العدل الغربي" يعاني ضَعْف الرقابة وغياب الدوريات.. والأهالي يطالبون بالحل

تفاقمت أزمة تزايُد أعداد اللصوص ومروِّجي المخدرات في حي العدل الغربي؛ الأمر الذي أثار مخاوف السكان في ظل تزايُد المنازل المهجورة.
وجدَّد أهالي حي العدل الغربي بطريق مكة القديم مناشدتهم الجهات المعنية تكثيف جهودها للإيقاع بأولئك الجناة.
ووثَّقت كاميرات منازل السكان عمليات سطو على مدارس الحي للجنسَيْن "الطلاب والطالبات"، وسرقة محتوياتها من أجهزة تكييف وحواسب آلية ومقتنيات مكتبية.. إلى جانب العدادات والكيابل الكهربائية التي لم تنج هي الأخرى من أياديهم.
كما وثَّقت الكاميرات وجود مجهولين في ساعات متأخرة من الليل والصباح الباكر؛ لترويج وبيع المخدرات. وشكا الأهالي من غياب دوريات الأمن عن حيهم، وأشاروا إلى أنهم يفاجَؤون دائمًا باستمرار دخول عدد من المجهولين المدرسة المجاورة لهم، وهي مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية سابقًا (المدرسة الابتدائية الرابعة بعد المائتين حاليًا للطفولة المبكرة) بمعدات يستخدمونها في تنفيذ عمليات السرقة، وخروجهم مُحمَّلين بالمكيفات وأغراض الأثاث المختلفة، في الوقت الذي تم فيه نقل الطلاب الذين يدرسون بالمدرسة والمدرسة الأخرى المجاورة لها، وهي الفضل بن العباس المتوسطة، إضافة لمشاهدتهم عددًا من الأشخاص يقفون بمركباتهم داخل الحي وهم من غير سكان الحي.
وذكر الأهالي أنه تم رصد دخول شباب من سود البشرة المجهولين، وبمجهودات شخصية وتعاون من سكان الحي تم القبض على أحدهم، وأبلغوا الجهات الأمنية، لكنهم فوجئوا بعدم وصول الدوريات؛ ما أدى إلى هروب الجاني.
وطالب السكان الجهات المعنية بإنارة الحي بشكل كافٍ، والتوجيه بوجود دوريات أمنية لحل هذه الظاهرة التي تتكرر بشكل مستمر؛ وهو ما أفزع أهالي الحي خوفًا من اقتحام مساكنهم، والعبث بمحتوياتها عند مغادرتهم.