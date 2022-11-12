جدة.. "حي العدل الغربي" يعاني ضَعْف الرقابة وغياب الدوريات.. والأهالي يطالبون بالحل

كما وثَّقت الكاميرات وجود مجهولين في ساعات متأخرة من الليل والصباح الباكر؛ لترويج وبيع المخدرات. وشكا الأهالي من غياب دوريات الأمن عن حيهم، وأشاروا إلى أنهم يفاجَؤون دائمًا باستمرار دخول عدد من المجهولين المدرسة المجاورة لهم، وهي مدرسة علي بن أبي طالب الابتدائية سابقًا (المدرسة الابتدائية الرابعة بعد المائتين حاليًا للطفولة المبكرة) بمعدات يستخدمونها في تنفيذ عمليات السرقة، وخروجهم مُحمَّلين بالمكيفات وأغراض الأثاث المختلفة، في الوقت الذي تم فيه نقل الطلاب الذين يدرسون بالمدرسة والمدرسة الأخرى المجاورة لها، وهي الفضل بن العباس المتوسطة، إضافة لمشاهدتهم عددًا من الأشخاص يقفون بمركباتهم داخل الحي وهم من غير سكان الحي.