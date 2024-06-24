"التدريب التقني": أكثر من 25 ألف فرصة وظيفية للخريجين في مايو الماضي

وبيّنت المؤسسة أنها أبرمت (54) مذكرة تفاهم مع جهات عدة خلال الشهر ذاته، ونفّذت (136) برنامجاً لتهيئة الخريجين للدخول في سوق العمل، إضافة إلى عقد (214) لقاءً مع مسؤولي الموارد البشرية في عددٍ من الجهات؛ بهدف بحث سُبل التعاون والشراكة لاستقطاب خريجي وخريجات برامج التدريب التقني، إلى جانب توزيع استبانات لقياس رضا أصحاب العمل بلغ عددها (594) استبانة، واستبانات لقياس رضا الخريجين (6337) استبانة.