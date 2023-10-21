أجواء حارة نسبيًّا وفرص زخات رعدية جنوب غرب المملكة اليوم السبت

وفي التفاصيل: يكون الطقس خلال ساعات النهار معتدلًا في الجبال العالية وحارًّا نسبيًّا في بقية المناطق، فيما يكون الطقس حارًّا في أجزاء من المنطقة الشرقية، مع وجود فرص لزخات رعدية من الأمطار محلية الطابع والشدة، ومتفرقة، في أجزاء من جنوب غرب المملكة وصولًا لجنوب الطائف.