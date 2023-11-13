لرفع مستوى السلامة.. هيئة الطرق تواصل جولاتها على شبكة الطرق للتأكّد من تطبيق أعلى معايير الجودة

وقامت الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي 2023 بأكثر من 140 عملية مراجعة واعتماد وجولة تفتيشية، وذلك لضمان جودة المشاريع والأعمال، حيث قامت بـ 40 جولة على مصانع إنشاء الطرق، و60 جولة على مشاريع الطرق، كما اعتمدت 33 خلطة تصميمية لمشاريع الطرق، و60 مادة لإنشاء الطرق.