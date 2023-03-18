تعزيزًا للأثر الدعوي.. رئاسة الحرمين تُفعّل مبادرة "البرنامج الرمضاني" بـ10 لغات

وقال وكيل الرئيس العام للغات والترجمة، أحمد بن عبدالعزيز الحميدي: هذه المبادرة تتضمّن سلسلة من الحلقات اليومية بمعدل ٢٠ دقيقة في اليوم، وتُترجم إلى ١٠ لغات عالمية، على مدار شهر رمضان المبارك، وتتمحور تلك الحلقات حول "السيرة النبوية - والأحاديث الشريفة - وفضل العشر الأواخر"، ويتم بثها عبر أثير إذاعة FM، ومنصة منارة الحرمين.