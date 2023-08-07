الهيئة الملكية لمحافظة العلا تفوز بجائزة SAG للتميُّز في نظم المعلومات الجغرافية

حصلت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، على جائزة SAG للأداء المتميز في استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وذلك خلال مؤتمر Esri السنوي الذي عُقد في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.
وجاء فوز الهيئة بالجائزة نظير تميزها في استخدام تقنيات رسم الخرائط والتحليلات والريادة في استخدام وتطوير مدخلات النظام وتحقيق الهيئة المعايير العالمية في المجال.
وتبرز الجائزة جهود الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وشركائها في استخدام نظم المعلومات الجغرافية وتحليل مختلف البيانات ومعالجة التحديات وتنظيم الترابط الجغرافي وفق الأسلوب التقني، تحقيقاً لأهدافها في تعزيز وتطوير مختلف الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في العلا، تحقيقاً لرؤية العلا وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وتعمل الهيئة الملكية على توظيف الأنظمة التقنية، ومنها "نظم المعلومات الجغرافية" لتطوير منظومة العمل بين مختلف القطاعات في إطار إستراتيجيتها للمساهمة في توفير وتحسين مخرجات العمل من خلال الحلول التقنية، ويبرز ذلك في منظومة التطوير الحضري وتطوير الخدمات داخل محافظة العلا.
وبدأت الهيئة منذ تأسيسها بتكوين وحدة "نظم المعلومات الجغرافية" بهدف ربط مختلف الخدمات وفق منظومة تقنية تستجيب لمختلف مدخلات التحليل المكاني للخدمات والمرافق لرفع جودة العمل وتقييمه والتنبؤ المستقبلي بكل التحديات وتوفير حلول مبتكرة ضمن عدة مجالات مثل تحليل الوضع والتأثير وتقييم التوجهات والتخطيط والإدارة البلدية.
ويعد مؤتمر (Esri) إحدى أكبر الفعاليات العالمية لنظم المعلومات الجغرافية، حيث يجمع مئات القطاعات لاستعراض إمكاناتها الفنية من خلال التطور في نظم المعلومات الجغرافية وما يترتب عليها من تنظيم سواء على مستوى التخطيط أو التنظيم وتحسين الخدمات.