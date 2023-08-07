الهيئة الملكية لمحافظة العلا تفوز بجائزة SAG للتميُّز في نظم المعلومات الجغرافية

وتعمل الهيئة الملكية على توظيف الأنظمة التقنية، ومنها "نظم المعلومات الجغرافية" لتطوير منظومة العمل بين مختلف القطاعات في إطار إستراتيجيتها للمساهمة في توفير وتحسين مخرجات العمل من خلال الحلول التقنية، ويبرز ذلك في منظومة التطوير الحضري وتطوير الخدمات داخل محافظة العلا.