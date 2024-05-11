حزمة من البرامج الإشرافية والتوعوية.. "مدارس الليث" تعلن جاهزيتها لأداء اختبارات "نافس"

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الليث الدكتور محمد بن أحمد العاقل، أن المدارس قد سارت في ضوء خطة منهجية لتحسين نتائج طلابها في هذه الاختبارات وتحقيق التنافسية على المستوى الوطني، مشيرًا إلى حزمة من البرامج الفاعلة التي اتّخذتها للإسهام في نجاح هذه الخطة، متمثلةً في الزيارات الإشرافية لتقديم الدعم والمساندة للمدارس، مع تنفيذ اختبارات محاكية؛ حتى يتقن الطلاب هذا النوع من الاختبارات، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف، وحثّ أولياء الأمور على تهيئة أبنائهم وبناتهم لأدائهم الاختبار بتميز وتفوق.