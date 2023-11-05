"الأرصاد" ينبه 11 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

وكذلك تشهد منطقة تبوك أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وأمطاراً خفيفة على الوجه، وأمطاراً غزيرة على أملج، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.