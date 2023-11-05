"الأرصاد" ينبه 11 منطقة: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة ونجران والقصيم وحائل والجوف وتبوك والباحة وعسير وجازان.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الرياض أمطاراً خفيفة مع صواعق رعدية، وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والسليل ووادي الدوسر والأفلاج والحريق والخرج والدلم وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات، وأمطاراً متوسطة وسيولاً على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة حائل من أمطار متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الشنان وبقعاء وسميراء والحائط والسليمي والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الجوف أيضاً أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة تبوك أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وأمطاراً خفيفة على الوجه، وأمطاراً غزيرة على أملج، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة العلا وخيبر والحناكية والمهد والحناكية والمدينة المنورة والرايس وبدر وينبع، وأمطاراً غزيرة على وادي الفرع والعيص، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطاراً غزيرة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الخرمة والموية وتربة ورنية وبحرة والجموم ورابغ والكامل والعاصمة المقدسة وأضم وميسان والطائف والعرضيات، وأمطاراً متوسطة على خليص والليث والقنفذة وجدة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة الباحة من أمطار غزيرة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة عسير أمطاراً متوسطة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة البرك والقحمة والعرين وبيشة وتثليث وطريب، وأمطاراً غزيرة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل أبها وأحد رفيدة والربوعة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطاراً غزيرة مع سيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش واحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطاراً متوسطة على فرسان، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الاثنين.