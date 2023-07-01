كيف حققت السعودية المركز الأول في مؤشر Ai العالمي للذكاء الاصطناعي؟

وتُعد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الجهة المختصة في السعودية بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وتشمل: البيانات الضخمة، وهي المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامُل، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في كل ما يتعلق بالتشغيل والأبحاث والابتكار في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي.