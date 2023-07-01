كيف حققت السعودية المركز الأول في مؤشر Ai العالمي للذكاء الاصطناعي؟

يأتي حصول السعودية على المركز الأول في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي Ai بوصفه دليلاً جديدًا على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، التي تؤكد توظيف الذكاء الاصطناعي، واستثمار التقنية؛ لتكون جزءًا من الحياة العملية والحياتية للشعب السعودي.
ويؤكد حصول السعودية على المركز الأول عالميًّا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وفقًا للتصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي، ما حظيت به "سدايا" من رعاية ومتابعة من ولي العهد؛ لتضطلع بدورها في النهوض بمجالَي البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما، وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.
ويتسق هذا التتويج العالمي مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ودعمه اللامحدود لجعل السعودية منافسة دوليًّا في المجالات العلمية، ومركزًا تقنيًّا عالميًّا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وتُعد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الجهة المختصة في السعودية بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وتشمل: البيانات الضخمة، وهي المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامُل، وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في كل ما يتعلق بالتشغيل والأبحاث والابتكار في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتهدف "سدايا" إلى حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات، والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي؛ لضمان الارتقاء بالسعودية إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.
وأُنشئت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بموجب الأمر الملكي رقم (أ/ 471) وتاريخ 29/ 12/ 1440هـ، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويرتبط بها تنظيميًّا: مكتب إدارة البيانات الوطنية، والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، ومركز المعلومات الوطني. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال الإداري والمالي، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض.